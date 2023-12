Serie A, stasera Gasperini affronterà la Salernitana

La 16^ giornata di Serie A si concluderà con l’Atalanta dell’ex Inter Gasperini che affronterà la Salernitana a Bergamo

L’Inter si sta godendo il primo posto in classifica, ma la sedicesima giornata di campionato non è ancora finita, in quanto stasera si concluderà con il posticipo tra l’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini e la Salernitana.

Per i nerazzurri una vittoria sarà importante per avvicinarsi alla zona Champions, mentre i granata desiderano un colpo esterno per credere ancora nella salvezza.

