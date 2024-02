Serie A, spaccatura interna tra le big e le altre: cosa succede sul passaggio alle 18 squadre

Quest’oggi si riunisce l’Assemblea della Lega Serie A, con la spaccatura tra le big e le altre sul numero di squadre del campionato

A mezzogiorno si riunirà l’Assemblea della Lega Serie A, un appuntamento concordato da tempo ma che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha assunto un nuovo valore dopo i fatti degli ultimi giorni. Dopo l’Assemblea di lunedì scorso, in cui le squadre avevano trovato un intesa sui temi dell’autonomia rispetto alla federazione sul modello della Premier League, è arrivata nei giorni seguenti la proposta della big – Inter, Juve, Milan e Roma – di cambiare il format del campionato passando da 20 a 18 squadre.

Una proposta che ha creato una spaccatura tra le quattro squadre e le medio-piccole. In attesa di vedere se riusciranno a convincere gli altri club, al momento in maggioranza, questa spaccatura mette a rischio l’approvazione del documento sulle riforme concordato lo scorso lunedì.

