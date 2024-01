Serie A, si punta a ridurre il numero delle squadre: le circostanza

Le grandi squadre di Serie A punta a ridurre il numero delle squadre e a tornare ad un campionato a 18 formazioni

Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una spaccatura in Lega Calcio con due fronti distinti. Da una parte i club più grandi che vorrebbero una riduzione delle squadre in lotta per il campionato. Le società più quotate vorrebbero un format con 18 compagini.

Dall’altro lato, invece, ci sono i club medio piccoli che vogliono confermare il campionato a 20 squadre. Adesso non resta che attendere di capire cosa succederà anche se il presidente della figc Gravina ha sottolineato che serve una riforma del calcio.

