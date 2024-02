Serie A, rivoluzione dall’anno prossimo: la TIM non sarà più lo sponsor! La SCELTA

Serie A, rivoluzione dall’anno prossimo: la TIM non sarà più lo sponsor! La decisione presa all’Assemblea di Lega di oggi

Giunge al termine l’accordo commerciale tra la Lega Serie A e la TIM. Quello che sembrava ormai un connubio immortale, terminerà dalla prossima stagione. La decisione è arrivata nel corso dell’Assemblea di Lega odierna.

Come riferisce Calcio e Finanza, il nuovo title sponsor della massima competizione italia sarà l’azienda Eni: «Accordo da 22 milioni di euro in media per un triennio a partire dal 2024/25, con ulteriori due anni opzionali. Nell’ambito dell’accordo, Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l’introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. Enilive esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio».

