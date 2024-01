Serie A, Padovan certo: «Dubito che la Vecchia Signora Juventina vinca col Lecce. Ma ammesso che vinca…» #Intervista

Giancarlo Padovan ha detto la sua sul confronto della 21^ giornata di Serie A tra la Juve e il Lecce, in ottica scudetto: le parole

Intervistato da Sky Sport, Giancarlo Padovan si proietta al match della 21^ giornata di Serie A tra la Juve e il Lecce, coi bianconeri che possono sorpassare l’Inter in classifica.

SCUDETTO – «La Juve può spostare psicologicamente se va in testa? Per me no, però vedersi davanti l’avversario che non ti aspetti potrebbe innervosire e infastidire l’Inter. L’Inter deve mettere il paraocchi e sa che ha una partita in meno. Dubito fortemente che la Juve vince a Lecce, il Lecce è una squadra forte. Ammesso che vinca, è il primo posto di Pirro perché l’Inter deve ancora giocare. L’Inter oggi non sente la pressione di essere stata sorpassata, sarebbe un sorpasso fittizio, non reale. Oggi pensa alla Supercoppa, l’Inter sia nello scontro diretto sia nel mese di febbraio, che è quello decisivo, produrrà l’allungo che la consacrerà come candidata numero 1 alla vittoria dello scudetto»

