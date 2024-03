Serie A, il Torino resiste, la Fiorentina sciupa tutto: i particolari del match

3 Mar 2024, 00:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il match della 27^ giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina non ha regalato molte emozioni: ecco com’è finito

Torino e Fiorentina pareggiano 0-0, offrendo uno spettacolo poco emozionante nella 27^ giornata di Serie A.

Il Torino, nonostante un avvio sfortunato con l’#indisponibilità di Ilic e l’espulsione di Ricci, crea le occasioni più pericolose con Bellanova e Zapata. La Fiorentina, nonostante l’uomo in più, non riesce a sfruttare l’occasione, con Milinkovic che si distingue in porta. La squadra di Juric si dimostra resistente, mentre quella di Italiano delude le aspettative, non sfruttando la giornata favorevole. In sintesi, uno spettacolo poco entusiasmante, con il Torino che mostra determinazione nonostante le avversità.

