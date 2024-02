Serie A, il SS Napoli si fa riacciuffare dal Cagliari: finisce 1-1

25 Feb 2024, 18:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il match tra Cagliari e Napoli, valevole come 26^ giornata di Serie A, ha visto gli azzurri passare in vantaggio, e poi vedersi pareggiare

Il Napoli continua a deludere anche nella sua prima partita di Calzona in campionato, dopo l’esordio in Champions di mercoledì, nel match della 26^ di Serie A contro il Cagliari.

Nonostante il gol di Osimhen al 65′, il primo da dicembre, la squadra non riesce a ottenere la vittoria. Il Cagliari dimostra grande tenacia e, con un gol al 96′, ottiene il pareggio grazie a un errore di Juan Jesus, lasciando gli azzurri a bocca asciutta. Luvumbo, di fronte a Meret, non sbaglia e riporta in gioco i sardi, confermando la difficoltà del Napoli a ottenere successi in trasferta.

L’articolo Serie A, il Napoli si fa riacciuffare dal Cagliari: finisce 1-1 proviene da Internazionale News 24.