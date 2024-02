Serie A, il Genoa batte l’Udinese: la classifica di Serie A aggiornata

25 Feb 2024, 00:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Cambia la classifica di Serie A, il Genoa batte il Sassuolo al Marassi, ecco il tabellino aggiornato con Internazionale e le altre squadre

Retegui prima, Bani poi. Genoa-Udinese termina 2-0 in favore del grifone a cui bastano i due gol dei prima citati marcatori (rispettivamente al minuto 36 e 40) per superare la squadra friulana. Ecco dunque la classifica di Serie A aggiornata, con l’Internazionale naturalmente ancora in prima posizione.

Internazionale 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (25)

Bologna 48 (26)

Atalanta 45 (24)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (25)

Monza 36 (26)

Genoa 30 (25)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Sassuolo 20 (25)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (26)

