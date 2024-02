Serie A, il Bologna travolge la Fiorentina: in gol in ex Fc Internazionale!

Pubblicità

Il Bologna di Thiago Motta aggancia l’Atalanta in classifica, battendo 2-0 la Fiorentina: ecco i dettagli del match di Serie A

Il Bologna prosegue la sua striscia positiva e vince il derby dell’Appennino, una partita importante per recuperare la ventunesima giornata di Serie A.

I giocatori di Bologna superano la Fiorentina grazie a un gol di Orsolini, mentre Odgaard (ex Inter) sigilla la vittoria nel finale. Con questa vittoria, la squadra di Motta si unisce all’Atalanta al quarto posto e mantiene viva la speranza di qualificarsi per la Champions League. D’altra parte, la Fiorentina rallenta dopo il brillante successo contro il Frosinone.

