Serie A, finiscono A.C. Monza Cagliari e Udinese Torino, ecco l’approfondimento: i risultati e come sono andate le partite

16 Mar 2024, 18:17

Serie A, finiscono A.C. Monza Cagliari e Udinese Torino: i risultati e come sono andate le partite delle 15:00 del 29° turno

Sono appena terminate le 2 sfide delle ore 15:00 del 29° turno del #CampionatoSerieA di Serie A: A.C. Monza-Cagliari e Udinese-Torino. Vittoria per 1 a 0 per i brianzoli, mentre i granata trovano una #vittoria* di spessore fuori casa per 0 a 2.

A decidere la gara della Bluenergy Arena il gol iniziale di Zapata ed il raddoppio con Vlasic. La #Super #Scontro dell’U-Power Stadium è stata decisa, invece, da una persa assoluta di Daniel Maldini su punizione.

