Serie A femminile, tre bianconere nella Top 11 di giornata – NEWS

21:03, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Serie A femminile, tre bianconere nella Top 11 di giornata, la prima della Poule Scudetto – FOTO

La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha pubblicato la Top 11 della prima giornata della Poule Scudetto. Presenti tre calciatrici della Juventus Women.

𝗧𝗢𝗣 𝔼𝕃𝔼𝕍𝔼ℕ 1ª giornata | 2ª fase La formazione ideale secondo @OptaPaolo Leggi la News: https://t.co/I22ZRTEwrj#SerieAfemminile eBay pic.twitter.com/WCQJFkp6uf — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) March 18, 2024

Si tratta di Estelle Cascarino, Arianna Caruso e Jennifer Echegini.

