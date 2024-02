Serie A femminile, tre bianconere nella top 11 della 18^ giornata!- NEWS

Le Juventus Women conquistano tre posizioni nella Top 11 della 18^ giornata di Serie A femminile. Ecco la formazione

La 18^ giornata di Serie A femminile è stata davvero speciale in casa delle Juventus Women, non solo per la preziosissima vittoria contro il Napoli, ma anche per la Top 11.

L’ultima 𝗧𝗢𝗣 𝔼𝕃𝔼𝕍𝔼ℕ della Regular Season 18ª giornata | 1ª fase @OptaPaolo Leggi la News: https://t.co/IHPU7dEbl4#SerieAfemminile eBay pic.twitter.com/uGsGz2UAH0 — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) February 19, 2024

La Lega Calcio ha difatti inserito ben 3 bianconere nella miglior formazione della giornata: Boattin, Grosso e Thomas.

