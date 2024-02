Serie A femminile, stilato calendario Poule Scudetto: si comincia con Fc Internazionale ##Juve #Femminile – il CALENDARIO completo

14:47, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Figc ha diramato il calendario ufficiale della Poule Scudetto del campionato femminile. Ecco il percorso che attende la Juventus Women

La Juventus Women ha appena scoperto quale sarà il suo percorso nella Poule Scudetto. Ecco il calendario completo

1a Giornata 16 Mar 2024 27 Apr 2024

INTER-JUVENTUS

SASSUOLO-FIORENTINA

riposa ROMA

2a Giornata 23 Mar 2024 1 Mag 2024

FIORENTINA-INTER

ROMA-SASSUOLO

riposa JUVENTUS

3a Giornata 30 Mar 2024 4 Mag 2024

INTER-ROMA

JUVENTUS-FIORENTINA

riposa SASSUOLO

4a Giornata 13 Apr 2024 11 Mag 2024

ROMA-JUVENTUS

SASSUOLO-INTER

riposa FIORENTINA

5a Giornata 20 Apr 2024 18 Mag 2024

FIORENTINA-ROMA

JUVENTUS-SASSUOLO

riposa INTER

