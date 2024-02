Serie A, disposto un minuto di silenzio su tutti i campi dalla FIGC: il motivo della decisione presa da Gravina per il 25° turno

Sta per avere inizio la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, nella quale il Milan sfiderà fuoricasa il Monza. Intanto le notizie di cronaca di oggi hanno portato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, alla decisione di disporre un minuto di silenzio su tutti i campi prima dell’inizio delle partite del turno di campionato.

Il motivo? La decisione arriva in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze.

