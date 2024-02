Serie A, chi è stato il “The Best” di febbraio? Uno dell’Internazionale F.C. tra i candinumeri, la lista

1 Mar 2024, 00:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sono aperte le votazioni per l’EA Sports Fc Player Of The Month di febbraio, ecco la lsiata dei candidati, un talento dell’Internazionale presente.

Le votazioni per l’EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di febbraio entrano nel vivo. Fino al 3 di marzo infatti, sarà possibile scegliere il miglior calciatore della Serie A del mese passato, attraverso i dati registrati dal tracking con il sistema Hawk-Eye.

Dunque, quali sarebbero i calciatori in lista? Parliamo di Dybala della Roma, così come Koopmeiners dell’Atalanta, Raffaello Leao per il Milan, ma anche Orsolini del Bologna, Big Marcùs Thuram per l’Internazionale e per concludere Vlahovic della Juventus.

L’articolo Serie A, chi è stato il migliore di febbraio? Uno dell’Internazionale tra i candidati, la lista proviene da Internazionale News 24.