Serie A a 18 squadre? È arrivata la decisione UFFICIALE: tutti i dettagli

Serie A passa a 18 squadre? È arrivata la decisione UFFICIALE: tutti i dettagli e gli ultimissimi aggiornamenti

Dopo l’Assemblea di Lega di oggi è stata ha emesso una nota per spiegare la situazione e le decisioni assunte nel corso dell’incontro fra i rappresentanti delle 20 società di Serie A. Tra queste la decisione sul campionato, che resterà a 20 squadre e non passerà a 18 come chiesto, tra le altre, anche dal Milan.

NOTA UFFICIALE – La Lega Serie A ha approvato oggi, nel corso dell’Assemblea svoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano. Nel corso della stessa riunione, è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei. E’ stato, inoltre, confermato l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A.

