Serie A 2024/25, ecco le date della nuova stagione della #Juve! Tutti i #particolari della situazione

00:48, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Uno dei responsabili della gestione del calendario della Lega Serie A, Andrea Butti, ha svelato, a TeleLombardia, la data della prima giornata del campionato 2024/2025. La Serie A della Juve dovrebbe quindi iniziare nel weekend del 17 agosto.

PAROLE – «Il prossimo campionato inizierà il 17 agosto, 3 giornate e poi la sosta, poi si parte con le competizioni europee. L’anno prossimo la nuova Champions si giocherà martedì, mercoledì e giovedì, quindi noi a inizio campionato dovremo anche aspettare il sorteggio Uefa per organizzare dalla quarta giornata. Il prossimo anno sarà ancora più complicato. La nuova Champions creerà problemi a gennaio e febbraio, con le gare decisive in Europa».

