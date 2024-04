Sergio Ramos #Milan AC: porte aperte a tre possibili destinazioni, lo scenario per l’estate

00:01,6 Apr 2024, MILANELLO.

Sergio Ramos pronto a lasciare il Siviglia. L’ex obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero apre a tre possibili destinazioni Il prossimo #futuro di Sergio Ramos, accostato in passato al calcio#mercato Diavolo Rossonero, poterebbe essere lontano dal Siviglia. Il #club andaluso era pronto a tenerlo la prossima #campionato, ma non a qualsiasi prezzo. Per questo motivo secondo quanto riportato dal […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Sergio Ramos Diavolo Rossonero: porte aperte a tre possibili destinazioni, lo scenario per l’estate appeared first on Diavolo Rossonero News 24.