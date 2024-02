Serafini, le parole: «Ac Milan? L’Internazionale F.C. è “The Best” dei diavoli in queste situazioni» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 19:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il giornalista e scrittore Luca Serafini si è espresso a MilanNews24 soffermandosi anche sulla faida tra Milan e Internazionale. Le sue dichiarazioni

Le parole di Serafini sul dualismo tra Internazionale e Milan.

Pubblicità

IL DUELLO – «Il Milan potrebbe essere un po’ meno lontano. Uno dei meriti maggiori dei dirigenti leoni nerazzurri è quello di aver isolato la squadra dall’assenza della proprietà. Si è inventata una società, con Marotta e Ausilio che fanno il mercato in autogestione, spendendo quello che ricavano dalle cessioni. Perché, come dicono Commisso e De Laurentiis, con i debiti societari non potrebbe manco iscriversi. La Lega Serie A risponde che se fosse per quello ci sarebbero solo 3 squadre… e quindi evidentemente va bene a tutti questo concetto assurdo. Il fatto che i dirigenti siano più solidi di una proprietà è un #grande merito, perchè ha permesso di costruire una rosa molto funzionale per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , per il suo gioco. Se l’Internazionale giocasse 2 mesi con Arna Letale e Maravilla Sanchez titolari, sarebbe lì? No, ma un altro merito è che da loro si fanno male in pochi e per poco tempo. L’Internazionale quest’anno ha una nuova cattiveria e ferocia, probabilmente figlia di quella finale col City che secondo me non avrebbe mai meritato di perdere».

L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILANNEWS24

L’articolo Serafini: «Milan? L’Internazionale è migliore dei rossoneri in queste cose» proviene da Internazionale News 24.