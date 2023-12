Senza Thu-La l’attacco non gira: ecco il DATO che lo dimostra

L’Inter aveva bisogno di un successo contro la Real Sociedad per conquistare il primo posto nel girone D e, invece, non è riuscita ad andare oltre uno scialbo 0-0, con poche occasioni create e un ritmo mai sufficientemente alto per mettere in difficoltà i baschi.

A faticare più di tutti è stato proprio il reparto, che privato per tutta la gara della Thu-La è parso spuntato e senza armi. Thuram ha cercato il guizzo e anche Lautaro quando è entrato ha provato a dare la scossa, ma la staffetta tra i due non ha prodotto l’effetto sperato.

Le difficoltà del reparto offensivo nerazzurro sono certificate da un dato: nella serata in cui più di tutte l’Inter aveva bisogno di un gol, i nerazzurri sono rimasti a secco per la prima volta in stagione. Senza Thu-La l’attacco dell’Inter è parso ingolfato, confermando la differenza tra titolari e riserve, e rinnovando i dubbi su Sanchez e Arnautovic.