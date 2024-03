Sentenza SuperAcerbi, la reazione di AD Giuseppe Marotta è tutta un #piano, ecco l’approfondimento: cos’ha fatto l’ad dell’Internazionale F.C.

28 Mar 2024, 16:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Internazionale, è stato raggiunto da alcuni giornalisti per esprimersi dopo la sentenza “SuperAce” Acerbi Al #termine del Consiglio Federale a Roma, Giuseppe Marotta, AD dell’Internazionale, ha preferito astenersi dal espone il suo #punto di #vistare la situazione “SuperAce” Acerbi-Juan Jesus. Il difensore nerazzurro è stato assolto per mancanza di prove e sarà disponibile per la prossima partita contro […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Sentenza “SuperAce” Acerbi, la reazione di Marotta è tutta un programma: cos’ha fatto l’ad dell’Internazionale proviene da Internazionale News 24.