Sentenza SuperAcerbi, il Presidente Gravina non modificherà la SCELTA del Giudice Sportivo, ecco l’approfondimento: il motivo

28 Mar 2024, 11:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gabriele il Presidente Gravina avrebbe potuto stravolgere la sentenza su Francesco “SuperAce” Acerbi emessa dal Giudice Sportivo ma ha deciso di non farlo Gabriele il Presidente Gravina, presidente della FIGC, può ribaltare la sentenza su Francesco “SuperAce” Acerbi emessa dal Giudice Sportivo per il caso di presunto razzismo nato in Internazionale-Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno della […]

L’articolo Sentenza “SuperAce” Acerbi, il Presidente Gravina non modificherà la decisione del Giudice Sportivo: il motivo proviene da Internazionale News 24.