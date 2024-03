Sentenza SuperAcerbi, creato un precedente, ecco l’approfondimento: la differenza con gli altri casi

27 Mar 2024, 17:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La sentenza su Francesco “SuperAce” Acerbi, arrivata ieri con l’assoluzione del difensore, ha creato un precedente nella giustizia sportiva Continua a far discutere la sentenza su Francesco “SuperAce” Acerbi per il caso scoppiato in Internazionale-Napoli per la presunta frase razzista a Juan Jesus. La decisione del Giudice Sportivo ha tenuto conto dei precedenti casi in cui c’era […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Sentenza “SuperAce” Acerbi, creato un precedente: la differenza con gli altri casi proviene da Internazionale News 24.