Sensi RESTA in Italia: manca ancora un DETTAGLIO

Il trasferimento di Stefano Sensi sembra ormai essere certo da diversi giorni. Ieri, sembrava essere il giorno dell’ufficialità, ma il centrocampista dell’Inter è rimasto in Italia, perché manca ancora un dettaglio fondamentale per definire la trattativa.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, a mancare è l’ok definitivo del Leicester in merito all’accordo raggiunto con il club nerazzurro. Le Foxes, infatti, non hanno fatto sapere nulla all’Inter nella giornata di ieri, impedendo di procedere allo scambio dei documenti firmati.

Il tempo, però, comincia a stringere e una risposta concreta del Leicester dovrà arrivare nelle prossime ore. L’accordo tra le parti prevede un prestito di 500mila euro, più 2 milioni di bonus in caso di promozione in Premier. Inoltre, dovrebbe essere presente anche una percentuale sulla rivendita.

L’opinione di Passione Inter

La cessione di Sensi è un obiettivo che l’Inter non vuole farsi sfuggire in queste ultime ore di mercato. Perché si tratterebbe di un incasso che darebbe una mano al bilancio, attraverso la cessione di un giocatore fuori dal progetto tecnico e in scadenza di contratto a giugno.