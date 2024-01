Sensi-Leicester, trattativa in chiusura: i dettagli

Stefano Sensi è ormai ad un passo dal Leicester. Dopo giorni di indiscrezioni nelle ultime ore la trattativa sembra essere ormai in dirittura d’arrivo: tutti i dettagli.

L’Inter ha appena portato a casa il suo primo obiettivo stagionale vincendo la terza Supercoppa italiana di fila e regalando ad Inzaghi il titolo di allenatore più vincente della competizione. Adesso però è tempo di ricominciare a concentrarsi sul campionato dove incontrerà la Fiorentina domenica sera, partita importante visto il sorpasso della Juventus nell’ultima giornata di campionato. I nerazzurri però hanno da recuperare una gara contro l’Atalanta che si terrà a fine febbraio, visto che in quest’ultimo weekend sono stati impegnati in Arabia.

L’Inter però in questa sessione di mercato invernale oltre ad occuparsi dei vari rinnovi di alcuni suoi titolarissimi si sta muovendo anche sul mercato anche in uscita e tra i giocatori ad essere pronti a dire addio ai colori nerazzurri c’è Stefano Sensi. Il giocatore lascerà Milano con 6 mesi d’anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. Sicuramente ad incidere sulla sua decisione è stato anche il poco spazio trovato in questi ultimi anni. Da giorni si parla della trattativa che vede il giocatore sempre più vicino al Leicester e in queste ore la partenza del centrocampista è praticamente alle battute finali.

Sensi ad un passo dal Leicester: svelati i dettagli della trattiva

La trattativa tra l’Inter e il club inglese si sta sbloccando ed è destinata a chiudersi proprio nelle prossime ore a discapito da quanto detto durante la giornata di ieri, quando era circolata l’ipotesi che la cessione del giocatore potesse essere rimandata alla prossima settimana. Il motivo era l’emergenza numerica a centrocampo per i nerazzurri in vista della gara contro la Fiorentina in programma domenica sera al Franchi.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano invece, manca sempre meno a chiudere la trattativa, pubblicando un tweet: “Stefano Sensi e il Leicester, affare ormai alle battute finali. Maresca lo vuole e il club ora è pronto a chiudere l’accordo con l’Inter a titolo definitivo. Ci siamo quasi”.

Il Leicester è quindi ad un passo a finalizzare la cessione che serviva per poter accogliere il centrocampista nerazzurro nella propria rosa. L’Inter incasserà 2 milioni di euro che comprendono bonus legati alle presenze e alla promozione del club inglese in Premier League per la prossima stagione. Sensi dunque lascerà l’Inter dopo quattro anni e mezzo dal suo arrivo, accaduto nell’estate del 2019, chiudendo con 56 presenze e 4 gol.

