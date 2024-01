Sensi Leicester, Maresca gela l’Fc Internazionale: il tecnico degli inglesi lo ha detto davvero!

Sensi Leicester, Maresca gela l’Inter: il tecnico degli inglesi lo ha detto davvero! Frenata nell’affare per la cessione del centrocampista?

Era arrivato il via libera definitivo e pareva ormai chiusa la trattativa per il passaggio di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester. I nerazzurri avevano trovato un accordo con gli inglesi sulla base di 2 milioni di euro. Il tecnico dei Foxes, Enzo Maresca, gela però tutti in conferenza stampa.

MARESCA SU SENSI – «In questo momento non possiamo fare nulla. Bisogna vendere per acquistare. Alla fine non è difficile perché siamo contenti della rosa, ma con i nazionali via e gli infortuni siamo corti. Ma non dobbiamo vendere per forza».

SULL’ADDIO DI CASADEI – «È stata una grande sorpresa per tutti noi, stava giocando minuti e stava migliorando partita dopo partita. I Blues sono proprietari del cartellino e hanno deciso di riprenderlo. È stata una sorpresa per noi in questo momento. Da quando abbiamo iniziato, in tutte le nostre partite, abbiamo sempre giocato a centrocampo con Casadei o Ndidi. Abbiamo cercato di adattarci per gestire la situazione con Ricardo e Kiernan Dewsbury-Hall. Ma le capacità di Wilf e Cesare sono diverse in termini di fisicità».

L’articolo Sensi Leicester, Maresca gela l’Inter: il tecnico degli inglesi lo ha detto davvero! proviene da Inter News 24.