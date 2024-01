Sensi Leicester, la trattativa è in stallo! Rischia di saltare l’affare con l’Fc Internazionale?

Sensi Leicester, la trattativa è in fase stallo! Rischia di saltare l’affare con l’Inter? I motivi delle complicazioni per il trasferimento

Potrebbe saltare, inaspettatamente, il trasferimento di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester. L’accordo tra le parti era stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro e un obbligo di riscatto di 2 milioni in caso di promozione in Premier League.

La Gazzetta dello Sport fa sapere che la trattativa è al momento in stand-by, nonostante l’accordo sia stato trovato. I nerazzurri sono ancora in attesa che il club inglese mandi tutta la documentazione firmata. Qualora non arrivasse un’accelerata nelle ultime ore, il calciatore domani si presenterà ad Appiano Gentile per l’allenamento.

L’articolo Sensi Leicester, la trattativa è in stallo! Rischia di saltare l’affare con l’Inter? proviene da Inter News 24.