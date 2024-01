Sensi-Leicester, c’è una nuova SVOLTA nella trattativa

Sembrava cosa fatta nei giorni passati, poi la giornata di ieri ha fatto registrare una frenata nella trattativa per Stefano Sensi al Leicester, con il mancato invio dei documenti formali da parte degli inglesi nella sede di Viale della Liberazione. Da lì il timore che, visto il poco tempo a disposizione prima della fine del mercato, l’affare potesse saltare.

E invece è arrivata una nuova svolta nella trattativa. Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, l’operazione si sta sbloccando in questi momenti anche dal punto di vista formale. Esclusa l’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto e quindi del rinnovo necessario di Sensi con l’Inter, il trasferimento sarà a titolo definitivo per con un bonus da 2,5 milioni di euro in caso di promozione del Leicester in Premier League.

Attualmente, le Foxes comandano la classifica della Championship con 10 punti di vantaggio sulla seconda (e una partita in più) e sembrano avviati verso un sereno ritorno nella principale competizione calcistica inglese. Ciò significherebbe, per l’Inter, incassare qualcosa dalla cessione di un calciatore destinato a svincolarsi il prossimo 30 giugno.