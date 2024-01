Sensi-Leicester, CAMBIA l’accordo: i DETTAGLI della trattativa

Non ci sono dubbi sull’addio di Stefano Sensi all’Inter. La trattativa con il Leicester è in via di definizione e l’ufficialità del trasferimento dovrebbe arrivare nelle prossime ore. I due club, infatti, hanno definito gli ultimi dettagli della trattativa. Con anche qualche novità.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il centrocampista nerazzurro si trasferirà a titolo definitivo, abbandonando l’ipotesi del prestito. La cessione sarà di circa 500mila euro, più 2 milioni di euro di bonus in caso di promozione in Premier League delle Foxes. La squadra di Maresca è attualmente prima, a +7 dalla seconda.

Il Leicester, inoltre, ha già l’intesa totale con Sensi per il contratto. Il centrocampista firmerà un accordo fino al 2025.