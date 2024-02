Sensi Fc Internazionale, top player in partenza verso il Leicester: la cifra incassata dai Inter

Stefano Sensi sta partendo ora dall’aeroporto di Linate per raggiungere il Leicester, dopo l’accordo siglato con l’Inter

Tutto pronto per la nuova avventura calcistica di Stefano Sensi, ormai ex Inter, verso il Leicester.

#Sensi in partenza per l’Inghilterra. Saluta l’#Inter a titolo definitivo, affare da 2,5 milioni di euro con la promozione del Leicester. @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/vQEXAA9Guo — Ivan Cardia (@ivanfcardia) February 1, 2024

Il giocatore si trova ora all’aeroporto di Linate, pronto a salire sul volo che lo condurrà al suo nuovo club. In caso di promozione del Leicester in Premier League, l’Inter riceverà 2,5 milioni di euro. Attualmente, la squadra di Enzo Maresca guida la classifica con un vantaggio di 10 punti sull’Ipswich Town, che ha disputato una partita in meno.

