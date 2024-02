Sensi Fc Internazionale, iniziate le visite mediche col Leicester: attesa per l’ufficialità

Sensi Inter, iniziate le visite mediche col Leicester: attesa per l’ufficialità e per le firme. Le ultime sul trasferimento del centrocampista

Ormai ci siamo per la cessione di Stefano Sensi, pronto a dire ufficialmente addio all’Inter. Il centrocampista ex Sassuolo, dopo esser partito in direzione Inghilterra, ha iniziato in questi minuti le visite mediche col Leicester.

Come riferisce Sky Sport, le firme e l’ufficialità arriveranno solo dopo che sarà completata la procedura per verificare le sue condizioni fisiche. Operazione da 2,5 milioni di euro complessivi.

