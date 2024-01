Sensi al Leicester: c’è una NOVITA’ nella FORMULA

Stefano Sensi è tra i convocati di Simone Inzaghi per la sfida dell’Inter in trasferta contro la Fiorentina, ma sarà quasi sicuramente la sua ultima apparizione in nerazzurro. Il centrocampista, infatti, è in procinto di trasferirsi al Leicester. Con una piccola novità sulla formula.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, il trasferimento sarà un prestito fino a fine stagione, con un contributo immediato di 500mila euro, con successivo obbligo di riscatto a 2 milioni di euro, in caso di promozione in Premier League.

Un obiettivo abbastanza vicino per le Foxes, attualmente in pieno controllo in Championship, in vetta alla classifica con 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici.