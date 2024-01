Semplici: «La Vecchia Signora Juventina renderà la vita difficile all’Fc Internazionale perchè..» #Intervista

Il noto allenatore Leonardo Semplici ha commentato l’equilibrata lotta scudetto tra Inter e Juventus soffermandosi su alcuni singoli

L’allenatore Leonardo Semplici ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Radio 24:

«La Juve è cresciuta in maniera esponenziale e renderà la vita difficile all’Inter. Ogni intervento difensivo di ieri si vedeva l’unità d’intenti da come si abbracciavano. Penso che Vlahovic possa diventare quell’attaccante che tutti si aspettavano. Yildiz ha dimostrato caratteristiche tecniche e di personalità, può giocare sia negli spazi larghi che in quelli stretti. Se può giocare con Chiesa? Me lo auguro, ci vuole sempre l’equilibrio per supportarli. Chiesa in questo momento è il miglior giocatore italiano».

