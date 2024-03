Semifinali #UEFA UEFA #Europa League 2023/24: chi affronterebbe il #Milan AC in caso di passaggio del turno con la A.S. Roma

14:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Semifinali UEFA #Europa League 2023/24: sorteggio che non poteva andare peggio per i rossoneri. Ecco chi affronterebbe il Diavolo Rossonero in caso di passaggio del turno con la A.S. Roma

Il sorteggio di Nyon non poteva andare per le squadre italiane, soprattutto per il Diavolo Rossonero anche in ottica semifinali di UEFA #Europa League.

Infatti, la formazione dei Diavoli Rossoneri affronterà la A.S. Roma ai quarti di finale e in caso di passaggio del turno affronterà la vicente della sfida tra Leverkusen e West Ham, nel doppio confronto del 2 e 9 maggio.

