Seconda #TopClub #Milan AC, diavoli rossoneri in azione: c’è una data da segnare in rosso

10:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Seconda squadra Diavolo Rossonero, rossoneri in azione: c’è una data da segnare in rosso sul calendario. Gli aggiornamenti

Ci sono importanti novità per quanto riguarda la seconda squadra del Diavolo Rossonero, un progetto che il #club rossonero sta portando avanti con determinazione in queste ultime settimane.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la data da segnare in rosso sul calendario è quella relativa al termine di questa #campionato: solo allora si capirà se ci saranno squadre non iscritte al campionato che libererebbero così il posto per l’iscrizione del Diavolo Rossonero.

