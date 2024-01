Scudetto, Vocalelli: «L’Fc Internazionale arriva al confronto con la Vecchia Signora Juventina con 2 certezze» #Intervista

Il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato della Serie A e del momentaneo sorpasso della Juve sull’Inter in ottica scudetto

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli si concentra sul sorpasso e controsorpasso in Serie A tra Inter e Juve per aggiudicarsi lo scudetto.

CONFRONTO – Sarà anche una classifica virtuale, perché mancano all’appello di questo turno le quattro squadre impegnate in Supercoppa e di conseguenza le loro avversarie. Ma non è un effetto ottico vedere la Juve al comando e soprattutto – dopo la vittoria di Lecce – c’è la fortissima probabilità di trovare i bianconeri davanti all’Inter il 4 febbraio, quando ci sarà lo scontro diretto.

I nerazzurri dovranno recuperare la partita con l’Atalanta – e l’effetto elastico potrebbe ridisegnare tutto – ma nel frattempo Allegri e i suoi si sono messi in una situazione comoda. Anzi, battendo sabato l’Empoli potrebbero aspettare Fiorentina-Inter di domenica addirittura con quattro punti in più. Frutto di un cammino quasi straordinario, con 15 successi e tre pareggi nelle ultime diciotto sfide.

SFORZI DELL’INTER – Non siamo certo a una svolta, perché Inzaghi – dopo essersi concentrato sulla finale di Supercoppa di questa sera – avrà tutte le possibilità di rispondere alla Signora (ancora più di quanto ha fatto a parole Marotta), ma resta il fatto che tutti gli sforzi nerazzurri di scrollarsi di dosso l’avversaria storica non hanno prodotto i risultati sperati .

CERTEZZE –

Marotta, dicevamo, da Riad ha fatto sapere che la risposta alla Juve arriverà al momento opportuno. Chissà che – preferendo per definizione i fatti alle parole – non intendesse proprio riferirsi al crocevia-scudetto che tra due settimane metterà di fronte le due contendenti. Di sicuro l’Inter ci arriverà con le certezze di una rosa ampia e scintillante. Ma la Juve, anche da Lecce, ha ricavato sensazioni molto positive. Anche quella di poter fare a meno non solo di Chiesa, ma anche del centrocampista che rappresenta un elemento di assoluta originalità con le sue accelerazioni: cioè Rabiot.

JUVE – Eppure, anche senza il francese, la squadra ha macinato il gioco e le certezze degli uomini di D’Aversa, che per quasi un’ora ci hanno provato, per poi arrendersi a Vlahovic. Un centravanti ormai recuperato ad altissimi livelli. Già, perché nei suoi undici gol c’è tutto il repertorio del grande attaccante. Di destro, di sinistro, di testa: Dusan ora fa tutto con naturalezza, e con quell’egoismo che caratterizza i centravanti di razza. Lo hanno di sicuro visto anche a Riad, dove l’Inter sta preparando una finale. Ma, anche se nessuno lo ammetterà, con la testa già al 4 febbraio. Inter-Juve, in fondo, è già cominciata.

L’articolo Scudetto, Vocalelli: «L’Inter arriva al confronto con la Juve con 2 certezze» proviene da Inter News 24.