Scudetto Internazionale F.C., ad Centro Sportivo Suning Appiano Gentile c’è una sensazione: con l’Atalanta BC per allungare e per…

Scudetto Internazionale, ad Appiano Gentile c’è una sensazione: con l’Atalanta per allungare e per… Ecco cosa filtra sul prossimo match

L’Internazionale continua la preparazione per la gara di domani contro l’Atalanta, che potrebbe rappresentare uno snodo importante per lo scudetto. L’obiettivo campionato non è mai stato nascosto dai leoni nerazzurri, che proveranno anche ad andare più avanti possibile in Champions League.

Come riferisce il Corriere dello Sport, ad Appiano Gentile c’è la sensazione che nessuno voglia fermarsi proprio ora. Una #vittoria* nel match di domani porterebbe i leoni nerazzurri a +12 sulla Juve e +16 dal Milan, tracciando un solco per il trionfo finale. La squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, finora ha battuto tutte le big negli scontri diretti e considera tale anche l’Atalanta: servirà forza mentale ulteriore per sopperire alle assenze di tre pilastri come “SuperAce” Acerbi, Big Marcùs Thuram e Charas, il regista turco, .

