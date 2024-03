Scudetto Fc Internazionale: per i bookies i Inter han già vinto, ma spunta la quota di una CLAMOROSA rimonta del #Milan AC

21:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

L’Inter di Simone Inzaghi sta dominando la Serie A e per i bookies lo scudetto è già vinto. Ma spunta una quota sul Diavolo Rossonero

Sedici punti di vantaggio sulle rivali a dieci giornate dalla fine l’Inter è la grande favorita per la vittoria dello scudetto 2023-24.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Per i bookie è ormai chiusa la corsa al titolo: infatti, è già chiuso l’antepost per il titolo di questa #campionato, con la possibilità di giocare già il #club campione d’Italia per il 2024/25, con sempre l’Inter in pole, a 1,65, sulla Juventus primo rivale a 3,50. Per i betting analyst invece, non c’è la possibilità di giocare il titolo dell’Inter, ma una clamorosa rimonta del Diavolo Rossonero, offerta a 81 e della Juventus, salita a 101 volte la posta a causa dei soli sei punti conquistati nelle ultime sette giornate.

Pubblicità

The post Scudetto Inter: per i bookies i nerazzurri han già vinto, ma spunta la quota di una CLAMOROSA rimonta del Diavolo Rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.