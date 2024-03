Scudetto Fc Internazionale, il capo della Curva Nord, la dichiarazione ufficiale: «Festeggiare in casa del #Milan AC? Nessun problema, c’è grande rispetto» #Intervista #News #Ultimora

16:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Scudetto Inter, il capo della Curva Nord: «Festeggiare in casa del Diavolo Rossonero? C’è grande rispetto, non ci sarebbe nessun problema». L’intervista a Marco Ferdico

Il capo della Curva Nord degli ultras dell’Inter, Marco Ferdico, è stato intervistato al Corriere della Sera e ha analizzato la possibilità di festeggiare lo scudetto nel #Derby Cittadino contro il Diavolo Rossonero.

PAROLE – «Nessun problema a festeggiare in casa del Diavolo Rossonero, vedrete. C’è grande rispetto. C’è un patto di non belligeranza che va avanti da 40 anni. È una garanzia per tutti. Ci si incontra, ci si confronta. Diavolo Rossoneroo sarebbe un campo di battaglia. A volte anche per chiarire piccoli screzi, come il caso Dimarco o magari scritte sui muri, liti di qualche ragazzo in discoteca… Per scaramanzia diciamo che non abbiamo ancora preparato nulla per lo scudetto. Diciamo che sarà una giornata di grande festa per tutti gli interisti. Coloreremo la città».

