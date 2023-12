Scudetto, Allegri dopo il Napoli: «Pensiamo a restare attaccati alla più forte»

A margine della vittoria della sua Juve contro il Napoli alla 15^ di Serie A, Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni sullo scudetto

Ai microfoni di DAZN, Max Allegri parla così dopo la vittoria della sua Juve contro il Napoli di Mazzarri, citando anche l’obiettivo scudetto e la concorrenza con l‘Inter.

SOGNO SCUDETTO – «Vincere stasera è stato importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è ottimo. Poi per quanto riguarda i sogni dobbiamo lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti, nella gestione della palla sbagliamo troppo e serve più lucidità. E’ stato un buon primo tempo. Nei momenti di difficoltà diventiamo un blocco granitico, loro hanno tenuto tanto la palla ma grande occasioni non ne hanno avute. Normale avere lo spirito che abbiamo avuto noi oggi».

CAMBIARE OBIETTIVO – «La comunicazione internea può farci dire che vogliamo anche lo Scudetto, ma per i risultati bisogna fare. Pensiamo a quello che è oggi, alla prossima c’è il Genoa. Pensiamo a giocare, a fare punti. Più ne facciamo e più possibilità abbiamo di entrare in Champions e stare attaccati a quella che è la più forte del campionato».

GLI SCUDETTI SI VINCONO COSI’ – «Si vincono attraverso tutte le partite. Il calcio in un attimo vivi dei momenti esaltanti, in un altro momenti di depressione. L’equilibrio deve essere la nostra forza, noi ci alleniamo per vincere, ci alleniamo per questo».

