Scontri Nantes Nizza, accoltellato un tifoso francese. Le ultime

La terribile tragedia che è costata la vita ad un tifoso prima della sfida di Ligue 1 tra Nantes-Nizza. Tutti i dettagli

Il Nantes ha comunicato che un tifoso ha perso la vita a seguito degli scontri che si sono verificati prima della partita di Ligue 1 contro il Nantes.

COMUNICATO – «L’FC Nantes ha appreso con tristezza che un tifoso del Nantes è rimasto ferito a morte prima della partita di questa sera, vicino a Beaujoire. In circostanze che sono oggetto di un’indagine giudiziaria in corso, il 31enne è crollato, colpito alla schiena. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il tifoso non è riuscito a salvarsi. La Procura della Repubblica ha annunciato l’apertura di un’indagine per omicidio colposo. Sono in corso numerosi interrogatori di testimoni che proseguiranno fino a notte fonda. Il Club non può che deplorare che una persona abbia perso la vita in tali circostanze. L’FC Nantes desidera esprimere le sue più sincere condoglianze alla famiglia della vittima e ai suoi cari».

