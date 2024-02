Scatto Juve: 30 milioni di euro lordi e Fc Internazionale anticipata

Pubblicità

Marotta vuole provare a ripetersi in vista dell’estate. Come i bianconeri possono infrangere i ‘sogni di gloria’ del club meneghino L’Inter continua a guardare costantemente in direzione della prossima stagione. Il piano della dirigenza nerazzurra, infatti, è quello di portare a conclusione gli affari Taremi e Zielinski. Non solo, a sorpresa il club meneghino potrebbe, … Leggi tutto

Pubblicità

Pubblicità

Il post Scatto Juve: 30 milioni lordi e Inter anticipata è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.