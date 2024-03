Scatta l’allarme Olimpiadi per El Toro di Bahia Blanca Lautaro, ecco l’approfondimento: alla Pinetina (Centro Sportivo Suning) sono sicuri che…

29 Mar 2024, 23:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale non è disposta a vedere il proprio capitano Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, “spremuto” alle Olimpiadi, con un grosso pericolo: “tutti gli #approfondimenti Come si legge su gazzetta.it, l’Internazionale è pronta a fare la propria mossa per dissuadere il proprio capitano Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, dalla partecipazioni alle Olimpiadi con la #Maglietta dell’Argentina. LAUTARO – La prospettiva di vedere Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez alle […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Scatta l’allarme Olimpiadi per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : alla Pinetina (Centro Sportivo Suning) sono sicuri che… proviene da Internazionale News 24.