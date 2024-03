18:30, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Si abbassano le possibilità di Lautaro Martinez di trionfare la Scarpa d’Oro. Harry Kane in vantaggio, ma occhio al bianconero

Harry Kane mantiene la leadership nella classifica della Scarpa d’Oro. La sua tripletta nell’incredibile vittoria per 8-1 del Bayern Monaco lo distacca da Lautaro Martinez In quindicesima posizione c’è il secondo rappresentante della Serie A, l’attaccante della Juve Dusan Giovannino Vlahovic.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Classifica Scarpa d’Oro

Harry Kane (Bayern Monaco) 60 punti (21 gol x 2)

Lautaro Martinez (Inter) 46

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 42

Serhou Guirassy (Stoccarda) 42

Akor Adams (Lillestrom/Montpellier) 36,5 (15 gol x 1,5 + 7 gol x 2)

Erling Haaland (Manchester City) 36

Amahl Pellegrino (Bodo/San Jose) 36 punti (24 gol x 1,5 di coefficiente)

Lois Openda (Lipsia) 34

Luuk de Jong (PSV) 33

Vangelis Pavlidis (AZ) 33

Kevin Denkey (Cercle Brugge) 33

Jude Bellingham (Real Madrid) 32

Santiago Gimenez (Feyenoord) 31,5

Dusan Giovannino Vlahovic (Juventus) 30

Borja Mayoral (Getafe) 30

Mohamed Salah (Liverpool) 30

Pubblicità

The post Scarpa d’Oro, Lautaro insegue Kane: in lizza anche un attaccante bianconero appeared first on Juventus News 24.