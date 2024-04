Scarpa d’Oro, El Toro di Bahia Blanca Lautaro raggiunto da quel #Top player in #ULTIME NOTIZIE #CLASSIFICA

2 Apr 2024, 22:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il capitano dell’Internazionale Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, in lizza per la Scarpa d’Oro, è stato raggiunto in #classifica: ecco “tutti gli #approfondimenti Harry Kane, il prolifico attaccante del Bayern Monaco, si trova al vertice della #classifica per la Scarpa d’Oro, con poche variazioni rispetto alle posizioni precedenti. Il talentuoso giocatore inglese è seguito da Kylian Mbappé del PSG […]

