Scaroni gela il quotidianista: «Domanda impropria» #Intervista. C’entra Pioli

Pubblicità

Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ritiene impropria una domanda su Stefano Pioli, ecco il motivo e il paragone con l’Inter di Inzaghi

Paolo Scaroni, vale a dire il presidente del Milan, è stato avvistato al al pranzo Uefa verso il match dei rossoneri contro il Rennes, valido per gli spareggi di Europa League 2023-24. Ecco la risposta alla domanda sul futuro di Pioli e il paragone con l’Inter.

Pubblicità

SU PIOLI – «Pioli? Contentissimi di averlo in panchina. Le sta vincendo tutte, domandare sul suo futuro è improprio. È come se uno andasse dall’Inter a dire ‘vuoi far fuori Inzaghi?’. Stiamo vincendo tutte le partite, sarebbe una cosa assolutamente assurda».

Pubblicità

TUTTE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI SCARONI.

L’articolo Scaroni gela il giornalista: «Domanda impropria». C’entra Pioli proviene da Inter News 24.