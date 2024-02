Scaroni difende Pioli e stuzzica: «È come chiedere all’Fc Internazionale di esonerare Mister Inzaghi, su San Siro…» #Intervista

Pubblicità

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha detto la sua sull’ipotesi esonero di Pioli, stuzzicando anche l’Inter: le sue parole

Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, presente al pranzo Uefa in vista del match contro il Rennes, valido per l’andata degli spareggi di Europa League 2023-24. Il patron rossonero ha risposto così in merito alle voci di un possibile esonero di Pioli, facendo riferimento all’Inter.

Pubblicità

SU PIOLI – «Pioli? Contentissimi di averlo in panchina. Le sta vincendo tutte, domandare sul suo futuro è improprio. È come se uno andasse dall’Inter a dire ‘vuoi far fuori Inzaghi?’. Stiamo vincendo tutte le partite, sarebbe una cosa assolutamente assurda».

Pubblicità

SU SAN SIRO – «Noi non ce l’abbiamo con San Siro. Se io potessi ristrutturare San Siro e Milan ed Inter traslocare in uno stadio a 30km per un anno, lo farei con piacere. Io non ho capito però come sia possibile una cosa del genere ed avere una, due volte a settimana sessantamila persone in un cantiere. Al momento questa ipotesi francamente non la vedo. San Donato? Le cose stanno facendo il loro corso. Tutto apposto tutto bene».

TUTTE LE DICHIARAZIONI DI SCARONI.

L’articolo Scaroni difende Pioli e stuzzica: «È come chiedere all’Inter di esonerare Inzaghi, su San Siro…» proviene da Inter News 24.