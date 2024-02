Scaroni arriva all’Assemblea di Lega: bocca cucita coi quotidianisti – NEWS

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è arrivato all’Assemblea di Lega dopo Furlani: bocca cucita coi giornalisti

Dal nostro inviato – Dopo Giorgio Furlani, anche il presidente del Milan Paolo Scaroni è arrivata all’Assemblea di Lega Serie A in programma oggi.

Anche il presidente del #Milan Paolo #Scaroni presente all’Assemblea di Lega pic.twitter.com/Wo8ZZmOu6v — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 12, 2024

Bocca cucita del presidente rossonero con i giornalisti presenti ma grande soddisfazione per la vittoria di ieri sera contro il Napoli a San Siro.

