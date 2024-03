Scamacca non ha paura del #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Derby italiano nei quarti? Non mi interessa perchè…»

01:46,15 Mar 2024, MILANELLO.

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha parlato in vista dei sorteggi di UEFA #Europa League: nessuna paura del Diavolo Rossonero nei quarti

Intervistato da Sky dopo la vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona e il conseguente approdo nei quarti di finale della competizione, Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha dichiarato di non avere nessuna paura del Diavolo Rossonero e di un eventuale #Derby Cittadino italiano nei sorteggi:

PAROLE – «Se vuoi arrivare fino in fondo le devi beccare tutte. Questa è una buona cosa. Positiva per l’Italia. Vedremo i sorteggi».

