Scalvini #Milan AC: spunta la concorrenza dalla #Premier, la rivale dei diavoli rossoneri per il centrale

21:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i nomi accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero per la difesa c’è Scalvini. Il difensore dell’Atalanta piace anche in #Premier League Il calcio#mercato Diavolo Rossonero continua a muoversi in ottica futura e in vista della sessione estiva a giugno tra i nomi nella lista del #club rossonero per un rinforzo in difesa ci sarebbe anche il difensore centrale […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Scalvini Diavolo Rossonero: spunta la concorrenza dalla #Premier, la rivale dei rossoneri per il difensore appeared first on Diavolo Rossonero News 24.